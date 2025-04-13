Бодяга-бальзам с экстрактом календулы
Киев (адрес не указан)
Доступно в 53 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
61,13
Экономия при брони: -2,42 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
61,59
Экономия при брони: -2,88 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
2.1 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
64,16
Экономия при брони: -4,46 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
59,16
Экономия при брони: -2,44 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Златоустовская, 55
2.7 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
Аптека низких цен
Киев, пл. Вокзальная, 1
2.7 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
60,21
Экономия при брони: -3,49 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
3.1 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
62,40
Экономия при брони: -3,69 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Липковского Василия, 23
3.4 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
60,33
Экономия при брони: -3,61 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
4.1 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
62,52
Экономия при брони: -3,81 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 24
4.9 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
60,63
Экономия при брони: -3,91 грн
Подорожник
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
5.2 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
Аптека копейка
Киев, бульв. Чоколовский, 1
5.3 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
61,37
Экономия при брони: -2,66 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Телиги Елены, 17
5.9 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
60,92
Экономия при брони: -2,21 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Голего Николая, 2
5.9 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
61,69
Экономия при брони: -2,98 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Пулюя Ивана, 8-А
6.0 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
Аптека низких цен
Киев, просп. Оболонский, 10
6.0 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
59,52
Экономия при брони: -2,80 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 13-А
6.1 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
60,79
Экономия при брони: -2,08 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Кирилловская, 125
6.3 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
63,08
Экономия при брони: -4,37 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Малышко Андрея, 2-Д
6.4 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
Аптека низких цен
Киев, перек. Борщаговская / Гарматная, 195/43
6.5 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
61,94
Экономия при брони: -3,23 грн