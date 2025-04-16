Бодяга-бальзам с экстрактом календулы
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках в Кривой Рог
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
59,71
Экономия при брони: -2,99 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
63,09
Экономия при брони: -4,38 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
61,76
Экономия при брони: -3,05 грн
D.s.
Кривой Рог, ул. Филатова Академика, 10
3.1 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
62,37
Экономия при брони: -3,66 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Екатериновская, 1-А
4.1 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
61,11
Экономия при брони: -2,40 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
5.5 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
62,19
Экономия при брони: -3,48 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Алмазная, 21-В
6.7 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
62,68
Экономия при брони: -3,97 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 5-А
7.5 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
61,15
Экономия при брони: -2,44 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
7.6 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
61,51
Экономия при брони: -2,80 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Южный, 29-Б
7.9 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
61,78
Экономия при брони: -3,07 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
9.5 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
61,37
Экономия при брони: -2,66 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 2
9.5 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 39
14.3 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Победы, 35
30.2 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
60,11
Экономия при брони: -3,39 грн
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Аптека низких цен
Покров, ул. Героев Украины, 4/4
61.3 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
60,81
Экономия при брони: -2,10 грн
D.s.
Новый Буг, ул. Харчука, 5-А
69.0 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
D.s.
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 11/3
69.7 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
Аптека шар@
Никополь, просп. Трубников, 40
82.2 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
61,12
Экономия при брони: -2,41 грн
Аптека копейка
Никополь, ул. Электрометаллургов, 33
83.1 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
61,02
Экономия при брони: -2,31 грн