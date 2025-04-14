Бодяга-бальзам с экстрактом календулы
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
62,83
Экономия при брони: -3,98 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
63,27
Экономия при брони: -4,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
60,31
Экономия при брони: -3,59 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
4.9 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
61,43
Экономия при брони: -2,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Старицкого, 16
5.1 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
62,13
Экономия при брони: -3,28 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 64
5.3 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
60,17
Экономия при брони: -3,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
6.2 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
62,43
Экономия при брони: -3,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Амосова, 25
8.1 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
61,28
Экономия при брони: -2,43 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
8.5 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
59,08
Экономия при брони: -2,21 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
9.0 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
59,74
Экономия при брони: -3,02 грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Змиев, ул. Лиманская, 21
35.6 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
61,37
Экономия при брони: -2,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Музейная, 9
35.9 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
62,36
Экономия при брони: -3,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Богодухов, пл. Независимости, 18
55.0 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
60,98
Экономия при брони: -2,13 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
102.4 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
61,22
Экономия при брони: -2,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Ахтырка, пер. Харьковский, 2
102.5 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
60,44
Экономия при брони: -3,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Тростянец, ул. Благовещенская, 8
106.0 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
61,48
Экономия при брони: -2,77 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Европейская, 21
129.7 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
59,76
Экономия при брони: -3,04 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
130.2 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
60,29
Экономия при брони: -3,57 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-Д
130.6 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
60,37
Экономия при брони: -3,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 5
133.2 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
62,08
Экономия при брони: -3,37 грн