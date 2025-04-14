Бай бай бай защитное средство для детей
Одесса (адрес не указан)
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Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
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Экономия при брони: -15,03 грн
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408,53
Экономия при брони: -18,82 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
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Экономия при брони: -13,96 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
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Экономия при брони: -11,99 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
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391,40 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
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Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
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Экономия при брони: -15,03 грн
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409,26
Экономия при брони: -18,86 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
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Экономия при брони: -19,04 грн
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414,11
Экономия при брони: -24,36 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
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Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
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301,60
Экономия при брони: -21,01 грн
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Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
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БАЙ БАЙ БАЙТ СПРЕЙ ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕТЕЙ 100 мл №1
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403,88
Экономия при брони: -14,03 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
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294,01
Экономия при брони: -13,42 грн
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Экономия при брони: -16,61 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
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Экономия при брони: -19,23 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
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Экономия при брони: -17,40 грн
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411,55
Экономия при брони: -22,08 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
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296,64
Экономия при брони: -16,05 грн
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410,17
Экономия при брони: -20,24 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
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295,70 грн
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391,40 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
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Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
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295,70 грн
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Аптека низких цен
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
3.6 км
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403,24
Экономия при брони: -13,71 грн
Аптека шар@
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
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300,81
Экономия при брони: -20,22 грн
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415,56
Экономия при брони: -25,98 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Преображенская, 83
3.7 км
БАЙ БАЙ БАЙТ ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ 50 мл №1
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301,15
Экономия при брони: -20,56 грн