Все аптеки Украины
Косметические средстваДетская косметикаБАЙ БАЙ БАЙТ СПРЕЙ ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕТЕЙЦены в аптеках

БАЙ БАЙ БАЙТ СПРЕЙ ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕТЕЙ 100 мл - Днепр (Днепропетровск) (275053) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 79 аптеках
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
262,89
Экономия: -15,39 грн
247,50 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
257,67
Экономия: -10,17 грн
247,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
278,70 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
288,16 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
256,91
Экономия: -11,29 грн
245,62 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
278,70 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
278,70 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
306,40
Экономия: -29,32 грн
277,08 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
278,70 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
278,70 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (2)
261,63
Экономия: -14,13 грн
247,50 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (2)
264,78
Экономия: -17,28 грн
247,50 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
278,70 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (3)
264,40
Экономия: -18,00 грн
246,40 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (2)
263,89 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (2)
245,36
Экономия: -10,66 грн
234,70 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (2)
259,08
Экономия: -11,58 грн
247,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (2)
249,27
Экономия: -11,67 грн
237,60 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
278,70 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
278,70 грн