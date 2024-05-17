Все аптеки Украины
Косметические средстваЗащитные средстваСолнцезащитные и противоожоговые средстваСолнцезащитные средстваСолнцезащитные средства для телаАНТГЕЛИОС ДЕРМО-ПЕДИАТРИКС - СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ МОЛОЧКО С ТЕХНОЛОГИЕЙ НАНЕСЕНИЯ НА ВЛАЖНУЮ КОЖУ "La Roche Posay"Цены в аптеках

АНТГЕЛИОС ДЕРМО-ПЕДИАТРИКС - СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ МОЛОЧКО С ТЕХНОЛОГИЕЙ НАНЕСЕНИЯ НА ВЛАЖНУЮ КОЖУ "La Roche Posay" SPF-50+ 250 мл для чувствительной кожи детей - Львов (443407) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 19
Всего: упаковка (1)
824,30 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (1)
1025,70
Экономия: -205,10 грн
820,60 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (3)
986,25
Экономия: -165,65 грн
820,60 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 1-Б
Всего: упаковка (1)
1025,70
Экономия: -205,10 грн
820,60 грн
В других городах:
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Яворов, ул. Тычины, 3
Всего: упаковка (2)
1025,70
Экономия: -205,10 грн
820,60 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Героев Майдана, 10
Всего: упаковка (2)
986,25
Экономия: -165,65 грн
820,60 грн
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 1-Р
Всего: упаковка (2)
1025,70
Экономия: -205,10 грн
820,60 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (2)
1025,70
Экономия: -205,10 грн
820,60 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (1)
947,65 грн
Центральная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (1)
864,92
Экономия: -5,65 грн
859,27 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Независимости, 67
Всего: упаковка (1)
880,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Воли, 5/1
Всего: упаковка (1)
948,94 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Воловец, ул. Карпатская, 48
Всего: упаковка (1)
951,27 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, пл. Привокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
950,77 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 38
Всего: упаковка (1)
956,39 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11-В
Всего: упаковка (2)
955,48 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Конякина, 7-А
Всего: упаковка (1)
880,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 135
Всего: упаковка (1)
920,17
Экономия: -54,11 грн
866,06 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 192-Д
Всего: упаковка (2)
949,85 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 96
Всего: упаковка (2)
880,00 грн