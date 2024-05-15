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АНТГЕЛИОС ДЕРМО-ПЕДИАТРИКС - СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ МОЛОЧКО С ТЕХНОЛОГИЕЙ НАНЕСЕНИЯ НА ВЛАЖНУЮ КОЖУ "La Roche Posay" SPF-50+ 250 мл для чувствительной кожи детей - Днепр (Днепропетровск) (443407) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
924,15
Экономия: -126,07 грн
798,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
926,18
Экономия: -87,49 грн
838,69 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2-Б
Всего: упаковка (1)
919,03
Экономия: -110,36 грн
808,67 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
926,44
Экономия: -142,49 грн
783,95 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (2)
955,05 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (2)
948,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Центральная, 2/4
Всего: упаковка (1)
931,56
Экономия: -77,86 грн
853,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
940,39
Экономия: -90,22 грн
850,17 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 113
Всего: упаковка (1)
926,44
Экономия: -138,96 грн
787,48 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 14
Всего: упаковка (1)
944,12 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (2)
948,86 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
943,30
Экономия: -78,13 грн
865,17 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Центральная, 45-Д
Всего: упаковка (1)
931,56
Экономия: -112,29 грн
819,27 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 8-Б
Всего: упаковка (1)
911,08
Экономия: -88,28 грн
822,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (1)
942,42
Экономия: -103,73 грн
838,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Станкостроителей, 8-А
Всего: упаковка (1)
912,32
Экономия: -81,58 грн
830,74 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
Всего: упаковка (1)
909,84
Экономия: -44,67 грн
865,17 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
923,35
Экономия: -58,18 грн
865,17 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
911,79
Экономия: -81,05 грн
830,74 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Небесной Сотни, 15/32
Всего: упаковка (1)
918,41
Экономия: -118,57 грн
799,84 грн