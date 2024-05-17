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АНТГЕЛИОС ДЕРМО-ПЕДИАТРИКС СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ МОЛОЧКО SPF50+ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ МЛАДЕНЦЕВ тм "La Roche Posay" 50 мл - Львов (385596) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 49 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
772,66
Экономия: -143,18 грн
629,48 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (3)
707,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (3)
775,61
Экономия: -146,19 грн
629,42 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (4)
707,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
720,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Старая, 1
Всего: упаковка (1)
707,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (3)
766,09
Экономия: -141,89 грн
624,20 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
707,10 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (3)
707,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (2)
776,93
Экономия: -94,06 грн
682,87 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, пл. Соборная, 1
Всего: упаковка (2)
707,10 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 8
Всего: упаковка (3)
707,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (3)
780,92
Экономия: -151,12 грн
629,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (1)
769,11
Экономия: -139,57 грн
629,54 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 181
Всего: упаковка (1)
707,10 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Тершаковцев, 1
Всего: упаковка (2)
707,10 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Пекарская, 33
Всего: упаковка (2)
707,10 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 57-А
Всего: упаковка (1)
707,10 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Лычаковская, 55
Всего: упаковка (1)
707,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (1)
773,76
Экономия: -138,47 грн
635,29 грн