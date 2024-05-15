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АНТГЕЛИОС ДЕРМО-ПЕДИАТРИКС СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ МОЛОЧКО SPF50+ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ МЛАДЕНЦЕВ тм "La Roche Posay" 50 мл - Днепр (Днепропетровск) (385596) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 41 аптеке
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
770,59
Экономия: -100,81 грн
669,78 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (2)
772,43
Экономия: -148,07 грн
624,36 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (1)
720,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (2)
760,26
Экономия: -136,71 грн
623,55 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2-Б
Всего: упаковка (1)
768,15
Экономия: -98,49 грн
669,66 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: упаковка (1)
761,44
Экономия: -50,84 грн
710,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Поля Александра, 1/9
Всего: упаковка (1)
770,66
Экономия: -109,12 грн
661,54 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (2)
774,35
Экономия: -112,81 грн
661,54 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Новокрымская, 1
Всего: упаковка (1)
780,77
Экономия: -156,75 грн
624,02 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 68
Всего: упаковка (1)
720,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (3)
692,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
Всего: упаковка (2)
777,30
Экономия: -159,47 грн
617,83 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
781,51
Экономия: -126,38 грн
655,13 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (2)
632,34 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
Всего: упаковка (2)
720,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Центральная, 2/4
Всего: упаковка (1)
778,63
Экономия: -160,25 грн
618,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, перек. Европейская / Глинки, 8-Б/12
Всего: упаковка (1)
773,02
Экономия: -155,27 грн
617,75 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (3)
786,01
Экономия: -167,45 грн
618,56 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
Всего: упаковка (1)
782,62
Экономия: -164,95 грн
617,67 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 123
Всего: упаковка (2)
768,38
Экономия: -144,60 грн
623,78 грн