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АНТГЕЛИОС ДЕРМО-ПЕДИАТРИКС - СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ СПРЕЙ "La Roche Posay" SPF-50+ 200 мл для чувствительной кожи детей - Запорожье (164861) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 38 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (9)
942,66
Экономия: -162,27 грн
780,39 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
810,00 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
846,13
Экономия: -98,61 грн
747,52 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (14)
986,86
Экономия: -67,71 грн
919,15 грн
Аптека копейка
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (14)
974,57
Экономия: -162,35 грн
812,22 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
854,30
Экономия: -129,44 грн
724,86 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
844,19
Экономия: -75,64 грн
768,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (1)
848,72
Экономия: -59,14 грн
789,58 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 51-Д
Всего: упаковка (1)
847,91
Экономия: -116,57 грн
731,34 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (2)
904,58 грн
Элитфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
789,00
Экономия: -102,00 грн
687,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: упаковка (1)
847,67
Экономия: -65,37 грн
782,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 8-Б
Всего: упаковка (6)
893,58
Экономия: -113,50 грн
780,08 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
908,18 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (5)
856,03
Экономия: -75,13 грн
780,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (6)
975,42
Экономия: -63,78 грн
911,64 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (5)
972,98
Экономия: -53,83 грн
919,15 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 68
Всего: упаковка (1)
831,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (1)
831,40 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (1)
860,53
Экономия: -67,72 грн
792,81 грн