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АНТГЕЛИОС ДЕРМО-ПЕДИАТРИКС - СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ СПРЕЙ "La Roche Posay" SPF-50+ 200 мл для чувствительной кожи детей - Днепр (Днепропетровск) (164861) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 65 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (4)
909,48
Экономия: -129,15 грн
780,33 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
906,00
Экономия: -125,67 грн
780,33 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
Всего: упаковка (1)
795,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
846,86
Экономия: -115,52 грн
731,34 грн
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
848,72
Экономия: -80,17 грн
768,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
860,61
Экономия: -92,06 грн
768,55 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (1)
810,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (6)
835,12
Экономия: -54,60 грн
780,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (1)
843,71
Экономия: -68,69 грн
775,02 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
833,51
Экономия: -58,49 грн
775,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
Всего: упаковка (1)
843,87
Экономия: -109,30 грн
734,57 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2-Б
Всего: упаковка (5)
886,93
Экономия: -106,50 грн
780,43 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: упаковка (3)
836,77
Экономия: -55,87 грн
780,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 21
Всего: упаковка (2)
901,21 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (2)
901,11 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (7)
984,23
Экономия: -151,37 грн
832,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
Всего: упаковка (4)
837,90
Экономия: -57,20 грн
780,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 68
Всего: упаковка (1)
810,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (2)
906,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
Всего: упаковка (7)
917,41
Экономия: -137,08 грн
780,33 грн