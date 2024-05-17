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АКВА МАРИС® СИСТЕМА ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ НОСА + морская соль саше №30, №1 - Запорожье (157200) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 91 аптеке
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Открыто Закроется через 05 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
330,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
385,68
Экономия: -87,49 грн
298,19 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
342,62
Экономия: -18,72 грн
323,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
366,99
Экономия: -57,25 грн
309,74 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (8)
420,00
Экономия: -96,00 грн
324,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
330,80 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
330,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
348,27
Экономия: -19,41 грн
328,86 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
330,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
361,36
Экономия: -66,20 грн
295,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
353,12
Экономия: -48,48 грн
304,64 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
330,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
330,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
349,72
Экономия: -39,82 грн
309,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
386,44
Экономия: -57,23 грн
329,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 05 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
363,54
Экономия: -65,10 грн
298,44 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
330,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
374,88
Экономия: -45,77 грн
329,11 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
330,80 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
330,80 грн