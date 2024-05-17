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АКВА МАРИС® СИСТЕМА ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ НОСА + морская соль саше №30, №1 - Одесса (157200) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 115 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 31 мин
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (4)
334,64
Экономия: -9,75 грн
324,89 грн
Колонтаевская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
Всего: упаковка (1)
333,30 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (1)
356,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 31 мин
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
330,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 31 мин
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
300,21 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 31 мин
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
344,61
Экономия: -46,34 грн
298,27 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 31 мин
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
330,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 31 мин
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
319,20 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается через 31 мин
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
330,20 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается через 31 мин
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (3)
348,05
Экономия: -28,13 грн
319,92 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 31 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (2)
343,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
368,84
Экономия: -70,57 грн
298,27 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 31 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
330,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 31 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1)
366,92
Экономия: -37,63 грн
329,29 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 31 мин
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
344,09
Экономия: -24,07 грн
320,02 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 31 мин
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
300,79 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 31 мин
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (2)
288,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 31 мин
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1)
363,64
Экономия: -34,53 грн
329,11 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 31 мин
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
342,56
Экономия: -51,02 грн
291,54 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 31 мин
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (1)
321,40 грн