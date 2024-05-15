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АКВА МАРИС® СИСТЕМА ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ НОСА + морская соль саше №30, №1 - Харьков (157200) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 43 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
330,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
330,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
330,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
357,59
Экономия: -37,97 грн
319,62 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
374,90
Экономия: -46,78 грн
328,12 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 26 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
349,90 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
326,11 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
322,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
330,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
373,96
Экономия: -55,61 грн
318,35 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
330,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (1)
348,90
Экономия: -30,34 грн
318,56 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (1)
367,51
Экономия: -47,65 грн
319,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
330,70 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (3)
338,11 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
330,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
385,51
Экономия: -68,21 грн
317,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
330,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
330,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
Всего: упаковка (1)
365,99
Экономия: -58,08 грн
307,91 грн