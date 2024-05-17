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АКВА МАРИС® СИСТЕМА ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ НОСА + обогащенная морская соль саше №30, №1 - Одесса (157198) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 48 аптеках
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 31 мин
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1)
300,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 31 мин
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
355,80 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 31 мин
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
399,05
Экономия: -43,84 грн
355,21 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 31 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (1)
378,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 31 мин
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
355,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 31 мин
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: (11)
282,90 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается через 31 мин
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
355,80 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается через 31 мин
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
355,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
355,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 31 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
355,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 31 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
355,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 31 мин
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
355,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 31 мин
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1)
393,43
Экономия: -38,27 грн
355,16 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 31 мин
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
355,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 31 мин
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
355,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 31 мин
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
355,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 31 мин
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
355,80 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 31 мин
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
355,80 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 31 мин
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
355,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 31 мин
Одесса, ул. Преображенская, 82
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
355,80 грн