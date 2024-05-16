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АКВА МАРИС® СИСТЕМА ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ НОСА + обогащенная морская соль саше №30, №1 - Киев (157198) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 201 аптеке
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (237)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
355,80 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (4), (18)
273,90 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5), (28)
274,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (237)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
355,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (1)
277,80 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
486,90
Экономия: -142,35 грн
344,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (237)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
355,80 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (3)
368,31 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
279,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (237)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
355,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (1)
387,99
Экономия: -53,17 грн
334,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (237)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
355,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (237)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
355,80 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (1)
435,85
Экономия: -110,49 грн
325,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (237)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
355,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (237)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
355,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
371,70
Экономия: -18,93 грн
352,77 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (237)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
355,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (237)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
355,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (237)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
355,80 грн