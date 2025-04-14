Авен бальзам для губ с колд кремом
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 33
6.1 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ с колд кремом для сухой и очень сухой чувствительной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Medicament
315,82
Экономия при брони: -14,33 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
13.4 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ с колд кремом для сухой и очень сухой чувствительной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Medicament
318,67
Экономия при брони: -17,18 грн
В городах рядом
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
255.3 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ с колд кремом для сухой и очень сухой чувствительной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Medicament
312,94
Экономия при брони: -11,45 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
284.5 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ с колд кремом для сухой и очень сухой чувствительной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Medicament
318,60
Экономия при брони: -17,11 грн
Аптека низких цен
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 14-Б
288.9 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ с колд кремом для сухой и очень сухой чувствительной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Medicament
315,70
Экономия при брони: -14,21 грн
Аптека копейка
Белая Церковь, просп. Независимости, 57
369.0 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ с колд кремом для сухой и очень сухой чувствительной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Medicament
316,21
Экономия при брони: -14,72 грн
Аптека шар@
Белая Церковь, ул. Гоголя, 16
370.6 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ с колд кремом для сухой и очень сухой чувствительной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Medicament
312,39
Экономия при брони: -10,90 грн
Аптека низких цен
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 137
372.4 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ с колд кремом для сухой и очень сухой чувствительной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Medicament
313,91
Экономия при брони: -12,42 грн
Аптека низких цен
Белая Церковь, ул. Волонтерская, 4
373.5 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ с колд кремом для сухой и очень сухой чувствительной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Medicament
320,12
Экономия при брони: -18,63 грн
Аптека копейка
Днепр, просп. Слобожанский, 12
397.4 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ с колд кремом для сухой и очень сухой чувствительной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Medicament
312,18
Экономия при брони: -10,69 грн
Аптека шар@
Черновцы, ул. Скальда Сергея, 31
408.7 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ с колд кремом для сухой и очень сухой чувствительной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Medicament
315,30
Экономия при брони: -13,81 грн
Аптека низких цен
Черновцы, ул. Университетская, 8
410.4 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ с колд кремом для сухой и очень сухой чувствительной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Medicament
336,17
Экономия при брони: -22,74 грн
Аптека низких цен
Кицмань, ул. Независимости, 20/1
429.1 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ с колд кремом для сухой и очень сухой чувствительной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Medicament
335,83
Экономия при брони: -12,63 грн
Аптека копейка
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
431.9 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ с колд кремом для сухой и очень сухой чувствительной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Medicament
318,15
Экономия при брони: -16,66 грн
Аптека низких цен
Крюковщина, ул. Жулянская, 2-А
433.2 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ с колд кремом для сухой и очень сухой чувствительной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Medicament
317,70
Экономия при брони: -16,21 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Лятошинского, 18
433.3 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ с колд кремом для сухой и очень сухой чувствительной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Medicament
319,48
Экономия при брони: -17,99 грн
Аптека низких цен
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
433.8 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ с колд кремом для сухой и очень сухой чувствительной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Medicament
322,48
Экономия при брони: -20,99 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Русовой Софии, 3
434.0 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ с колд кремом для сухой и очень сухой чувствительной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Medicament
322,82
Экономия при брони: -21,33 грн
Аптека низких цен
Вишневое, ул. Святошинская, 27-Б/70
434.6 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ с колд кремом для сухой и очень сухой чувствительной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Medicament
321,15
Экономия при брони: -19,66 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Гришко Михаила, 6
434.8 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ с колд кремом для сухой и очень сухой чувствительной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Medicament
313,76
Экономия при брони: -12,27 грн