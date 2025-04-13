Авен бальзам для губ с колд кремом
Киев (адрес не указан)
Доступно в 42 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ с колд кремом для сухой и очень сухой чувствительной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Medicament
321,97
Экономия при брони: -20,48 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ с колд кремом для сухой и очень сухой чувствительной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Medicament
313,00
Экономия при брони: -11,51 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ с колд кремом для сухой и очень сухой чувствительной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Medicament
338,79
Экономия при брони: -15,59 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ с колд кремом для сухой и очень сухой чувствительной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Medicament
317,79
Экономия при брони: -16,30 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ с колд кремом для сухой и очень сухой чувствительной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Medicament
314,79
Экономия при брони: -13,30 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ с колд кремом для сухой и очень сухой чувствительной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Medicament
323,97
Экономия при брони: -22,48 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
2.1 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ с колд кремом для сухой и очень сухой чувствительной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Medicament
335,34
Экономия при брони: -12,14 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ с колд кремом для сухой и очень сухой чувствительной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Medicament
312,18
Экономия при брони: -10,69 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Златоустовская, 55
2.7 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ с колд кремом для сухой и очень сухой чувствительной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Medicament
341,71
Экономия при брони: -18,51 грн
Аптека низких цен
Киев, пер. Политехнический, 1/3
4.0 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ с колд кремом для сухой и очень сухой чувствительной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Medicament
313,79
Экономия при брони: -12,30 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
4.1 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ с колд кремом для сухой и очень сухой чувствительной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Medicament
321,09
Экономия при брони: -19,60 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Соломенская, 14
4.4 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ с колд кремом для сухой и очень сухой чувствительной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Medicament
319,85
Экономия при брони: -18,36 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 24
4.9 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ с колд кремом для сухой и очень сухой чувствительной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Medicament
345,48
Экономия при брони: -22,28 грн
Аптека низких цен
Киев, бульв. Чоколовский, 1
5.3 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ с колд кремом для сухой и очень сухой чувствительной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Medicament
312,57
Экономия при брони: -11,08 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
5.3 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ с колд кремом для сухой и очень сухой чувствительной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Medicament
337,29
Экономия при брони: -14,09 грн
Аптека шар@
Киев, просп. Тычины Павла, 8
5.8 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ с колд кремом для сухой и очень сухой чувствительной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Medicament
315,42
Экономия при брони: -13,93 грн
Аптека шар@
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
6.4 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ с колд кремом для сухой и очень сухой чувствительной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Medicament
316,54
Экономия при брони: -15,05 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 11
6.5 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ с колд кремом для сухой и очень сухой чувствительной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Medicament
346,19
Экономия при брони: -22,99 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Тычины Павла, 15
6.5 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ с колд кремом для сухой и очень сухой чувствительной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Medicament
321,36
Экономия при брони: -19,87 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Малышко Андрея, 15/1
6.9 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ с колд кремом для сухой и очень сухой чувствительной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Medicament
313,88
Экономия при брони: -12,39 грн