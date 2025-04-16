Авен бальзам для губ с колд кремом
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ с колд кремом для сухой и очень сухой чувствительной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Medicament
315,00
Экономия при брони: -13,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
29.6 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ с колд кремом для сухой и очень сухой чувствительной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Medicament
322,91
Экономия при брони: -21,42 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 14-Б
105.2 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ с колд кремом для сухой и очень сухой чувствительной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Medicament
312,18
Экономия при брони: -10,69 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2
139.9 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ с колд кремом для сухой и очень сухой чувствительной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Medicament
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 09:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
140.1 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ с колд кремом для сухой и очень сухой чувствительной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Medicament
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 09:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
140.2 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ с колд кремом для сухой и очень сухой чувствительной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Medicament
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
140.6 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ с колд кремом для сухой и очень сухой чувствительной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Medicament
318,03
Экономия при брони: -16,54 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Станкостроителей, 8/1
200.0 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ с колд кремом для сухой и очень сухой чувствительной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Medicament
315,00
Экономия при брони: -13,51 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
205.0 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ с колд кремом для сухой и очень сухой чувствительной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Medicament
291,67
Экономия при брони: -11,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
244.7 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ с колд кремом для сухой и очень сухой чувствительной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Medicament
315,82
Экономия при брони: -14,33 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 09:00
Одесса, пер. Семафорный, 4
256.5 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ с колд кремом для сухой и очень сухой чувствительной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Medicament
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 33
260.6 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ с колд кремом для сухой и очень сухой чувствительной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Medicament
323,88
Экономия при брони: -22,39 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 57
315.1 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ с колд кремом для сухой и очень сухой чувствительной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Medicament
320,51
Экономия при брони: -19,02 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Гоголя, 16
318.0 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ с колд кремом для сухой и очень сухой чувствительной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Medicament
318,18
Экономия при брони: -16,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 137
320.7 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ с колд кремом для сухой и очень сухой чувствительной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Medicament
323,97
Экономия при брони: -22,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Волонтерская, 4
322.4 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ с колд кремом для сухой и очень сухой чувствительной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Medicament
316,57
Экономия при брони: -15,08 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Русовой Софии, 3
341.1 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ с колд кремом для сухой и очень сухой чувствительной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Medicament
323,69
Экономия при брони: -22,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Каменская, 120
341.1 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ с колд кремом для сухой и очень сухой чувствительной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Medicament
323,06
Экономия при брони: -21,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
341.3 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ с колд кремом для сухой и очень сухой чувствительной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Medicament
318,06
Экономия при брони: -16,57 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
341.5 км
Авен Колд Крем Бальзам для губ с колд кремом для сухой и очень сухой чувствительной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Medicament