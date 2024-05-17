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АВЕН "КОЛД КРЕМ" БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ С КОЛД КРЕМОМ ДЛЯ СУХОЙ И ОЧЕНЬ СУХОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ 4 г - Одесса (50303) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, пер. Семафорный, 4
Всего: упаковка (2)
293,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (1)
233,81
Экономия: -8,21 грн
225,60 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 32 мин
Винница, просп. Юности, 20/73
Всего: упаковка (2)
293,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Винница, просп. Юности, 18
Всего: упаковка (2)
293,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 32 мин
Белая Церковь, ул. Гоголя, 16
Всего: упаковка (1)
237,87
Экономия: -12,27 грн
225,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 137
Всего: упаковка (1)
238,39
Экономия: -12,79 грн
225,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 32 мин
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2
Всего: упаковка (2)
293,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (1)
293,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, просп. Глушкова Академика, 13-Б
Всего: упаковка (1)
293,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, дорога Кольцевая, 1
Всего: упаковка (1)
293,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, дорога Кольцевая, 1
Всего: упаковка (3)
293,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
Всего: упаковка (1)
235,26
Экономия: -9,66 грн
225,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Русовой Софии, 3
Всего: упаковка (1)
236,70
Экономия: -11,10 грн
225,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Здановской Юлии, 48
Всего: упаковка (1)
293,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, просп. Бажана Николая, 8
Всего: упаковка (3)
293,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Гришко Михаила, 6
Всего: упаковка (1)
232,55
Экономия: -6,95 грн
225,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
Всего: упаковка (2)
293,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, просп. Голосеевский, 58-А
Всего: упаковка (2)
293,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, просп. Григоренко Петра, 28
Всего: упаковка (1)
236,56
Экономия: -10,96 грн
225,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Ахматовой Анны, 14-А
Всего: упаковка (1)
239,11
Экономия: -13,51 грн
225,60 грн