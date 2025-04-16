Гель от прыщей Проблемная кожа (Гель от прыщей проблемная кожа)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
ГЕЛЬ ОТ ПРЫЩЕЙ из серии "ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА" 10 мл №1
МНПО Биокон
81,48
Экономия при брони: -2,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
ГЕЛЬ ОТ ПРЫЩЕЙ из серии "ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА" 10 мл №1
МНПО Биокон
94,21
Экономия при брони: -4,95 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
ГЕЛЬ ОТ ПРЫЩЕЙ из серии "ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА" 10 мл №1
МНПО Биокон
95,27
Экономия при брони: -6,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
ГЕЛЬ ОТ ПРЫЩЕЙ из серии "ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА" 10 мл №1
МНПО Биокон
94,27
Экономия при брони: -5,06 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
ГЕЛЬ ОТ ПРЫЩЕЙ из серии "ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА" 10 мл №1
МНПО Биокон
94,79
Экономия при брони: -5,55 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
ГЕЛЬ ОТ ПРЫЩЕЙ из серии "ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА" 10 мл №1
МНПО Биокон
94,96
Экономия при брони: -5,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
ГЕЛЬ ОТ ПРЫЩЕЙ из серии "ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА" 10 мл №1
МНПО Биокон
93,43
Экономия при брони: -4,13 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 56
3.8 км
ГЕЛЬ ОТ ПРЫЩЕЙ из серии "ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА" 10 мл №1
МНПО Биокон
87,59
Экономия при брони: -2,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
ГЕЛЬ ОТ ПРЫЩЕЙ из серии "ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА" 10 мл №1
МНПО Биокон
83,77
Экономия при брони: -4,91 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Богоявленский, 35-А
4.3 км
ГЕЛЬ ОТ ПРЫЩЕЙ из серии "ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА" 10 мл №1
МНПО Биокон
94,51
Экономия при брони: -5,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Космонавтов, 60
4.5 км
ГЕЛЬ ОТ ПРЫЩЕЙ из серии "ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА" 10 мл №1
МНПО Биокон
93,54
Экономия при брони: -4,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Строителей, 18/6
4.5 км
ГЕЛЬ ОТ ПРЫЩЕЙ из серии "ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА" 10 мл №1
МНПО Биокон
81,34
Экономия при брони: -3,61 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 255
4.6 км
ГЕЛЬ ОТ ПРЫЩЕЙ из серии "ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА" 10 мл №1
МНПО Биокон
81,59
Экономия при брони: -4,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Пограничная, 248
4.7 км
ГЕЛЬ ОТ ПРЫЩЕЙ из серии "ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА" 10 мл №1
МНПО Биокон
81,55
Экономия при брони: -16,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Строителей, 12-В/1
4.8 км
ГЕЛЬ ОТ ПРЫЩЕЙ из серии "ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА" 10 мл №1
МНПО Биокон
92,96
Экономия при брони: -3,73 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Мира, 1/9
4.8 км
ГЕЛЬ ОТ ПРЫЩЕЙ из серии "ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА" 10 мл №1
МНПО Биокон
95,42
Экономия при брони: -6,21 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Строителей, 5-З
5.1 км
ГЕЛЬ ОТ ПРЫЩЕЙ из серии "ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА" 10 мл №1
МНПО Биокон
94,46
Экономия при брони: -5,21 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 55/5
5.8 км
ГЕЛЬ ОТ ПРЫЩЕЙ из серии "ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА" 10 мл №1
МНПО Биокон
80,55
Экономия при брони: -3,68 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 71/1
6.8 км
ГЕЛЬ ОТ ПРЫЩЕЙ из серии "ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА" 10 мл №1
МНПО Биокон
82,27
Экономия при брони: -5,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 317
9.0 км
ГЕЛЬ ОТ ПРЫЩЕЙ из серии "ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА" 10 мл №1
МНПО Биокон
79,66
Экономия при брони: -2,82 грн