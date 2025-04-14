Гель от прыщей Проблемная кожа (Гель от прыщей проблемная кожа)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Харьков
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 2
5.9 км
ГЕЛЬ ОТ ПРЫЩЕЙ из серии "ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА" 10 мл №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Валентиновская, 31
7.3 км
ГЕЛЬ ОТ ПРЫЩЕЙ из серии "ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА" 10 мл №1
МНПО Биокон
81,37
Экономия при брони: -3,75 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Александровский, 81
10.0 км
ГЕЛЬ ОТ ПРЫЩЕЙ из серии "ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА" 10 мл №1
МНПО Биокон
80,13
Экономия при брони: -2,53 грн
Астарта
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 17
6.8 км
ГЕЛЬ ОТ ПРЫЩЕЙ из серии "ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА" 10 мл №1
МНПО Биокон
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Змиев, ул. Лиманская, 21
35.6 км
ГЕЛЬ ОТ ПРЫЩЕЙ из серии "ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА" 10 мл №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Лозовая, ул. Павлоградская, 48
122.5 км
ГЕЛЬ ОТ ПРЫЩЕЙ из серии "ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА" 10 мл №1
МНПО Биокон
94,00
Экономия при брони: -4,73 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Диканька, ул. Мазепы Ивана, 5
124.6 км
ГЕЛЬ ОТ ПРЫЩЕЙ из серии "ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА" 10 мл №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Бедного Александра, 7-А
128.3 км
ГЕЛЬ ОТ ПРЫЩЕЙ из серии "ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА" 10 мл №1
МНПО Биокон
92,41
Экономия при брони: -3,17 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 15/32
129.4 км
ГЕЛЬ ОТ ПРЫЩЕЙ из серии "ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА" 10 мл №1
МНПО Биокон
93,03
Экономия при брони: -3,75 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Европейская, 21
129.7 км
ГЕЛЬ ОТ ПРЫЩЕЙ из серии "ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА" 10 мл №1
МНПО Биокон
93,58
Экономия при брони: -4,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 50-А
130.2 км
ГЕЛЬ ОТ ПРЫЩЕЙ из серии "ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА" 10 мл №1
МНПО Биокон
83,47
Экономия при брони: -5,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 29
130.2 км
ГЕЛЬ ОТ ПРЫЩЕЙ из серии "ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА" 10 мл №1
МНПО Биокон
80,98
Экономия при брони: -2,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 64-Е
130.4 км
ГЕЛЬ ОТ ПРЫЩЕЙ из серии "ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА" 10 мл №1
МНПО Биокон
94,13
Экономия при брони: -4,91 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-Д
130.6 км
ГЕЛЬ ОТ ПРЫЩЕЙ из серии "ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА" 10 мл №1
МНПО Биокон
94,51
Экономия при брони: -5,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 77
130.6 км
ГЕЛЬ ОТ ПРЫЩЕЙ из серии "ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА" 10 мл №1
МНПО Биокон
93,29
Экономия при брони: -4,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Гончара Олеся, 25
131.4 км
ГЕЛЬ ОТ ПРЫЩЕЙ из серии "ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА" 10 мл №1
МНПО Биокон
80,30
Экономия при брони: -3,45 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 3
133.3 км
ГЕЛЬ ОТ ПРЫЩЕЙ из серии "ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА" 10 мл №1
МНПО Биокон
92,35
Экономия при брони: -3,09 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
133.8 км
ГЕЛЬ ОТ ПРЫЩЕЙ из серии "ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА" 10 мл №1
МНПО Биокон
92,76
Экономия при брони: -3,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ахтырская, 18
141.4 км
ГЕЛЬ ОТ ПРЫЩЕЙ из серии "ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА" 10 мл №1
МНПО Биокон
93,60
Экономия при брони: -4,37 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Лебедин, ул. Михайловская, 25
143.1 км
ГЕЛЬ ОТ ПРЫЩЕЙ из серии "ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА" 10 мл №1
МНПО Биокон
94,77
Экономия при брони: -5,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Самар, ул. Зелинского Гавриила, 1-А
167.6 км
ГЕЛЬ ОТ ПРЫЩЕЙ из серии "ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА" 10 мл №1
МНПО Биокон
92,79
Экономия при брони: -3,49 грн