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Бальзам для губ spf-15 (Lip balm spf-15)
Бальзам для губ spf-15 (Lip balm spf-15)
Запорожье
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Доступно в 3 аптеках в Запорожье
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Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ С РОМАШКОЙ SPF15 С ОРГАНИЧЕСКИМ ПЧЕЛИНЫМ ВОСКОМ И ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ 4.4 г №1
Apivita
279,00
Экономия при брони:
-22,00 грн
257,00
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется через 46 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ С РОМАШКОЙ SPF15 С ОРГАНИЧЕСКИМ ПЧЕЛИНЫМ ВОСКОМ И ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ 4.4 г №1
Apivita
330,25
Экономия при брони:
-16,82 грн
313,43
грн
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Элитфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
4.2 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ С РОМАШКОЙ SPF15 С ОРГАНИЧЕСКИМ ПЧЕЛИНЫМ ВОСКОМ И ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ 4.4 г №1
Apivita
291,00
Экономия при брони:
-36,00 грн
255,00
грн
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Открыто
Закроется через 46 мин
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
447.5 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ С РОМАШКОЙ SPF15 С ОРГАНИЧЕСКИМ ПЧЕЛИНЫМ ВОСКОМ И ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ 4.4 г №1
Apivita
335,32
Экономия при брони:
-21,89 грн
313,43
грн
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