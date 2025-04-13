Киев
Бальзам для губ spf-15 (Lip balm spf-15)

Бальзам для губ spf-15 (Lip balm spf-15)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 1 аптеках в Киев
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ С РОМАШКОЙ SPF15 С ОРГАНИЧЕСКИМ ПЧЕЛИНЫМ ВОСКОМ И ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ 4.4 г №1
Apivita
293,00
Экономия при брони: -26,00 грн
267,00 грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
12.6 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ С РОМАШКОЙ SPF15 С ОРГАНИЧЕСКИМ ПЧЕЛИНЫМ ВОСКОМ И ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ 4.4 г №1
Apivita
331,54
Экономия при брони: -18,11 грн
313,43 грн
Элитфарм
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
441.6 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ С РОМАШКОЙ SPF15 С ОРГАНИЧЕСКИМ ПЧЕЛИНЫМ ВОСКОМ И ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ 4.4 г №1
Apivita
291,00
Экономия при брони: -36,00 грн
255,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
443.1 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ С РОМАШКОЙ SPF15 С ОРГАНИЧЕСКИМ ПЧЕЛИНЫМ ВОСКОМ И ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ 4.4 г №1
Apivita
336,07
Экономия при брони: -22,64 грн
313,43 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
444.3 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ С РОМАШКОЙ SPF15 С ОРГАНИЧЕСКИМ ПЧЕЛИНЫМ ВОСКОМ И ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ 4.4 г №1
Apivita
279,00
Экономия при брони: -22,00 грн
257,00 грн
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