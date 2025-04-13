Киев
О товаре
Цены
Бальзам для губ spf-15 (Lip balm spf-15)
Бальзам для губ spf-15 (Lip balm spf-15)
Киев
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Доступно в 1 аптеках в Киев
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ С РОМАШКОЙ SPF15 С ОРГАНИЧЕСКИМ ПЧЕЛИНЫМ ВОСКОМ И ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ 4.4 г №1
Apivita
293,00
Экономия при брони:
-26,00 грн
267,00
грн
Забронировать
В городах рядом
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
12.6 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ С РОМАШКОЙ SPF15 С ОРГАНИЧЕСКИМ ПЧЕЛИНЫМ ВОСКОМ И ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ 4.4 г №1
Apivita
331,54
Экономия при брони:
-18,11 грн
313,43
грн
Забронировать
Элитфарм
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
441.6 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ С РОМАШКОЙ SPF15 С ОРГАНИЧЕСКИМ ПЧЕЛИНЫМ ВОСКОМ И ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ 4.4 г №1
Apivita
291,00
Экономия при брони:
-36,00 грн
255,00
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
443.1 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ С РОМАШКОЙ SPF15 С ОРГАНИЧЕСКИМ ПЧЕЛИНЫМ ВОСКОМ И ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ 4.4 г №1
Apivita
336,07
Экономия при брони:
-22,64 грн
313,43
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
444.3 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ С РОМАШКОЙ SPF15 С ОРГАНИЧЕСКИМ ПЧЕЛИНЫМ ВОСКОМ И ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ 4.4 г №1
Apivita
279,00
Экономия при брони:
-22,00 грн
257,00
грн
Забронировать
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню