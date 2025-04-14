Бальзам для губ Целебные травы
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 87 аптеках в Одесса
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
55,36
Экономия при брони: -2,62 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
56,16
Экономия при брони: -2,53 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
3.4 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
57,31
Экономия при брони: -3,68 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
3.6 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
55,80
Экономия при брони: -2,17 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Преображенская, 83
3.7 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
56,60
Экономия при брони: -3,86 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Строкатой Нины, 33
3.7 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
56,11
Экономия при брони: -2,48 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
56,44
Экономия при брони: -2,81 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, перек. Европейская / Большая Арнаутская, 70/54
4.0 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека копейка
Одесса, перек. Европейская / Большая Арнаутская, 72/69
4.0 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
56,04
Экономия при брони: -3,30 грн
Аптека tas
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
4.1 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон