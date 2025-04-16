Бальзам для губ Целебные травы
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 35 аптеках в Николаев
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
56,36
Экономия при брони: -3,62 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 15 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
55,92
Экономия при брони: -2,29 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 15 мин
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
55,58
Экономия при брони: -1,95 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 15 мин
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
57,38
Экономия при брони: -3,75 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 15 мин
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 56
3.8 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Б
3.8 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 45 мин
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
56,33
Экономия при брони: -2,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 15 мин
Николаев, просп. Центральный, 149
4.0 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 15 мин
Николаев, ул. Аркасовская, 19
4.1 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
57,32
Экономия при брони: -3,69 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Декабристов, 16
4.1 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
55,79
Экономия при брони: -3,05 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 15 мин
Николаев, просп. Богоявленский, 35-А
4.3 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 41
4.3 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 15 мин
Николаев, ул. Южная, 39
4.4 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 45 мин
Николаев, просп. Центральный, 255
4.6 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
57,11
Экономия при брони: -3,48 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 15 мин
Николаев, ул. Строителей, 12-В/1
4.8 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон