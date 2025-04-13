Бальзам для губ Целебные травы
Киев (адрес не указан)
Доступно в 262 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
50,05
Экономия при брони: -1,83 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
56,47
Экономия при брони: -2,84 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
41,99
Экономия при брони: -1,43 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
56,27
Экономия при брони: -2,64 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
1.7 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптекарь
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
1.8 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
56,00
Экономия при брони: -2,37 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Мазепы Ивана, 3
1.9 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Мед-сервис
Киев, ул. Мазепы Ивана, 9-Е
2.1 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
55,94
Экономия при брони: -2,31 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Омельяновича-Павленко Михаила, 7
2.3 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон