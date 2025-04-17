Бальзам для губ Целебные травы
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
55,95
Экономия при брони: -2,32 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
54,69
Экономия при брони: -1,95 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
55,58
Экономия при брони: -1,95 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека копейка
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
2.4 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
56,47
Экономия при брони: -2,84 грн
Аптека низкие цены №1
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
56,11
Экономия при брони: -2,48 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167-А
2.7 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 43
2.7 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Мед-сервис
Чернигов, ул. Соборности, 2
2.9 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Соборности, 10
3.0 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
55,13
Экономия при брони: -2,39 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Еськова Курсанта, 10
3.3 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
56,63
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Всехсвятская, 5
3.5 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека нежных цен
Чернигов, ул. 1-й танковой бригады, 29
4.0 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
56,08
Экономия при брони: -2,45 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Независимости, 15
4.1 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 4.6 г №1
МНПО Биокон
55,81
Экономия при брони: -3,07 грн