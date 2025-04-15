Бальзам для губ Бриллиантовый блеск
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 147 аптеках в Запорожье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
56,05
Экономия при брони: -2,42 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 46 мин
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 46 мин
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
54,83
Экономия при брони: -2,09 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 46 мин
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
55,86
Экономия при брони: -3,03 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 46 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
56,51
Экономия при брони: -2,88 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 46 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
54,97
Экономия при брони: -2,86 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 46 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
56,68
Экономия при брони: -4,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 46 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
3.1 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
3.1 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
57,29
Экономия при брони: -3,66 грн