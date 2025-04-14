Бальзам для губ Бриллиантовый блеск
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 208 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
55,04
Экономия при брони: -2,30 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
56,50
Экономия при брони: -2,87 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
55,59
Экономия при брони: -2,85 грн