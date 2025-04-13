Бальзам для губ Бриллиантовый блеск
Киев (адрес не указан)
Доступно в 650 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
59,90
Экономия при брони: -15,51 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
57,27
Экономия при брони: -3,64 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
54,91
Экономия при брони: -2,17 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
56,47
Экономия при брони: -2,84 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека гормональных препаратов
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон