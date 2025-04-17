Бальзам для губ Бриллиантовый блеск
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 61 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
57,45
Экономия при брони: -3,82 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
55,95
Экономия при брони: -2,32 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
57,37
Экономия при брони: -3,74 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
55,66
Экономия при брони: -2,03 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
55,58
Экономия при брони: -1,95 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
55,87
Экономия при брони: -2,24 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 114
1.2 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК" 4.6 г №1
МНПО Биокон