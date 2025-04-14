Гель для умывания отбеливающий Гирудо дерм
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 230 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ ОТБЕЛИВАЮЩИЙ WHITE CLEAN серии HIRUDO DERM WHITE LINE 180 мл №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ ОТБЕЛИВАЮЩИЙ WHITE CLEAN серии HIRUDO DERM WHITE LINE 180 мл №1
МНПО Биокон
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ ОТБЕЛИВАЮЩИЙ WHITE CLEAN серии HIRUDO DERM WHITE LINE 180 мл №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ ОТБЕЛИВАЮЩИЙ WHITE CLEAN серии HIRUDO DERM WHITE LINE 180 мл №1
МНПО Биокон
120,46
Экономия при брони: -7,88 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ ОТБЕЛИВАЮЩИЙ WHITE CLEAN серии HIRUDO DERM WHITE LINE 180 мл №1
МНПО Биокон
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ ОТБЕЛИВАЮЩИЙ WHITE CLEAN серии HIRUDO DERM WHITE LINE 180 мл №1
МНПО Биокон
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ ОТБЕЛИВАЮЩИЙ WHITE CLEAN серии HIRUDO DERM WHITE LINE 180 мл №1
МНПО Биокон
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ ОТБЕЛИВАЮЩИЙ WHITE CLEAN серии HIRUDO DERM WHITE LINE 180 мл №1
МНПО Биокон
130,30 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ ОТБЕЛИВАЮЩИЙ WHITE CLEAN серии HIRUDO DERM WHITE LINE 180 мл №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ ОТБЕЛИВАЮЩИЙ WHITE CLEAN серии HIRUDO DERM WHITE LINE 180 мл №1
МНПО Биокон
120,35
Экономия при брони: -7,62 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ ОТБЕЛИВАЮЩИЙ WHITE CLEAN серии HIRUDO DERM WHITE LINE 180 мл №1
МНПО Биокон
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ ОТБЕЛИВАЮЩИЙ WHITE CLEAN серии HIRUDO DERM WHITE LINE 180 мл №1
МНПО Биокон
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ ОТБЕЛИВАЮЩИЙ WHITE CLEAN серии HIRUDO DERM WHITE LINE 180 мл №1
МНПО Биокон
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ ОТБЕЛИВАЮЩИЙ WHITE CLEAN серии HIRUDO DERM WHITE LINE 180 мл №1
МНПО Биокон
118,23
Экономия при брони: -5,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ ОТБЕЛИВАЮЩИЙ WHITE CLEAN серии HIRUDO DERM WHITE LINE 180 мл №1
МНПО Биокон
119,96
Экономия при брони: -7,23 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 25 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ ОТБЕЛИВАЮЩИЙ WHITE CLEAN серии HIRUDO DERM WHITE LINE 180 мл №1
МНПО Биокон
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ ОТБЕЛИВАЮЩИЙ WHITE CLEAN серии HIRUDO DERM WHITE LINE 180 мл №1
МНПО Биокон
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ ОТБЕЛИВАЮЩИЙ WHITE CLEAN серии HIRUDO DERM WHITE LINE 180 мл №1
МНПО Биокон
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ ОТБЕЛИВАЮЩИЙ WHITE CLEAN серии HIRUDO DERM WHITE LINE 180 мл №1
МНПО Биокон
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ ОТБЕЛИВАЮЩИЙ WHITE CLEAN серии HIRUDO DERM WHITE LINE 180 мл №1
МНПО Биокон
130,30 грн