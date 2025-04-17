Горчичный бальзам серии Ботаника (Mustard balm)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Винница
Аптека
Винница, ул. Пирогова, 40/42
3.1 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
43,80
Экономия при брони: -9,00 грн
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Ващука Николая, 14
6.9 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
В городах рядом
Народная аптека
Монастырище, ул. Мира, 20
99.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
Подорожник
Ямполь, перек. Соборная / Замковая, 23/14
112.0 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
43,70
Экономия при брони: -8,90 грн
Подорожник
Христиновка, ул. Украинская, 30
117.4 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
44,50
Экономия при брони: -9,70 грн
Подорожник
Сокиряны, ул. Победы, 10-А
118.2 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
43,70
Экономия при брони: -9,40 грн
Подорожник
Умань, ул. Тищика, 25
136.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
43,70
Экономия при брони: -5,90 грн
Подорожник
Умань, ул. Тищика, 38
136.6 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
43,70
Экономия при брони: -5,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 5
137.1 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
43,70
Экономия при брони: -5,90 грн
Бажаемо здоровья
Умань, ул. Мазепы, 3
137.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
Подорожник
Боровая, ул. Мира, 29
156.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
43,70
Экономия при брони: -4,40 грн
Подорожник
Тальное, ул. Защитников Украины, 2-А
165.4 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
44,50
Экономия при брони: -5,20 грн
Аптека копейка
Васильков, ул. Грушевского Михаила, 17-А
167.6 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
44,33
Экономия при брони: -1,78 грн
Подорожник
Голованевск, ул. Рыночная, 4
172.1 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
43,80
Экономия при брони: -9,00 грн
Подорожник
Подволочиск, ул. Галицкого, 64
173.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
43,70
Экономия при брони: -8,90 грн
Подорожник
Богуслав, пл. Мудрого Ярослава, 1
175.1 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
44,50
Экономия при брони: -9,70 грн
Бажаемо здоровья
Богуслав, ул. Франко Ивана, 2
175.1 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Боярка, ул. Крещатик, 4-А
176.6 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
44,33
Экономия при брони: -2,54 грн
Подорожник
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А/1
178.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
43,70
Экономия при брони: -8,90 грн
Аптека шар@
Звенигородка, ул. Грушевского Михаила, 131
180.1 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
43,95
Экономия при брони: -2,16 грн