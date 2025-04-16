Горчичный бальзам серии Ботаника (Mustard balm)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Николаев
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Веселиновская, 14-А
6.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
44,40
Экономия при брони: -5,10 грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Очаков, ул. Спасская, 18-А
48.8 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
43,92
Экономия при брони: -2,13 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. Святых Кирилла и Мефодия, 23
54.4 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
44,98
Экономия при брони: -2,43 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Лавренева, 12
54.5 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
43,70
Экономия при брони: -4,40 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 2
55.8 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
44,55
Экономия при брони: -2,00 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 24-Г
56.4 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
45,35
Экономия при брони: -2,80 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 30
56.6 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
44,44
Экономия при брони: -2,65 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 30
56.6 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
44,48
Экономия при брони: -2,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Примаченко Владимира, 3
58.1 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
44,79
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Кулика Илюши, 133
58.5 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
43,48
Экономия при брони: -1,69 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Университетская, 157
59.2 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
43,92
Экономия при брони: -2,13 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Баштанка, ул. Юбилейная, 85-А
62.8 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
44,60
Экономия при брони: -9,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Баштанка, ул. Полтавская, 1
62.9 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
43,35
Экономия при брони: -1,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Вознесенск, ул. Героев Украины, 9-А
88.2 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
43,44
Экономия при брони: -1,65 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
98.0 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Александровка, ул. Подзигуна Генерала, 73
98.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
44,50
Экономия при брони: -5,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 114/5
98.4 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
44,10
Экономия при брони: -9,30 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 1
98.5 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 77
107.4 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
44,50
Экономия при брони: -9,70 грн