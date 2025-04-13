Горчичный бальзам серии Ботаника (Mustard balm)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 37 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
44,60
Экономия при брони: -2,05 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
2.1 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
43,36
Экономия при брони: -1,57 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
2.4 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
44,76
Экономия при брони: -2,97 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Татарская, 38-А
3.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Киев, пер. Политехнический, 1/3
4.0 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
43,58
Экономия при брони: -1,79 грн
Аптека шар@
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 10-А
5.4 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
44,50
Экономия при брони: -2,71 грн
Подорожник
Киев, ул. Ольжича Олега, 3
6.0 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
43,70
Экономия при брони: -7,30 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 13-А
6.1 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
44,06
Экономия при брони: -1,51 грн
Подорожник
Киев, просп. Тычины Павла, 18-В
6.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
44,50
Экономия при брони: -8,10 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
6.4 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
43,94
Экономия при брони: -2,15 грн
Подорожник
Киев, ул. Героев Днепра, 43-Д
8.2 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
44,50
Экономия при брони: -8,10 грн
Аптека бам
Киев, ул. Героев Днепра, 35
8.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
44,50
Экономия при брони: -8,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Тираспольская, 58
8.4 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
43,59
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека нежных цен
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 65
8.4 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
44,91
Экономия при брони: -3,12 грн
Свк фарм
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Киев, просп. Красной Калины, 26
8.8 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
45,37
Экономия при брони: -2,82 грн
Подорожник
Киев, просп. Берестейский, 75/2
8.9 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
44,60
Экономия при брони: -8,20 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Киев, ул. Градинская, 1
9.2 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
44,21
Экономия при брони: -1,66 грн
Аптека шар@
Киев, ул. Пасхалина Юрия, 5
9.2 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
43,95
Экономия при брони: -2,16 грн