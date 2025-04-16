Горчичный бальзам серии Ботаника (Mustard balm)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках в Кривой Рог
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
43,95
Экономия при брони: -2,16 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
44,76
Экономия при брони: -2,21 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
44,65
Экономия при брони: -2,10 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
45,32
Экономия при брони: -2,77 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
44,29
Экономия при брони: -1,74 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.0 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
45,20
Экономия при брони: -2,65 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.1 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
44,50
Экономия при брони: -10,20 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
44,40
Экономия при брони: -2,61 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
3.4 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
44,57
Экономия при брони: -2,78 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
3.5 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
44,30
Экономия при брони: -2,51 грн
Аптека бам
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
44,20
Экономия при брони: -9,90 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 22
4.1 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
43,42
Экономия при брони: -1,63 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21-В
4.5 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
43,60
Экономия при брони: -1,81 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 3-Г
4.6 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
43,80
Экономия при брони: -9,50 грн
Аптека нежных цен
Кривой Рог, ул. Гетмана Мазепы Ивана, 87-Б
5.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
43,38
Экономия при брони: -1,59 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
7.6 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
44,58
Экономия при брони: -2,03 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Южный, 29-Б
7.9 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
43,98
Экономия при брони: -2,19 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
8.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
43,93
Экономия при брони: -2,14 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 2
9.5 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
43,70
Экономия при брони: -9,40 грн