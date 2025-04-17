Горчичный бальзам серии Ботаника (Mustard balm)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Летная, 19
2.4 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
44,83
Экономия при брони: -2,28 грн
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Борзна, ул. Независимости, 3
83.5 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
43,80
Экономия при брони: -9,50 грн
Подорожник
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 78
113.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
44,50
Экономия при брони: -5,10 грн
Подорожник
Бровары, ул. Москаленко Сергея, 16
114.9 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
43,70
Экономия при брони: -4,30 грн
Аптека шар@
Бровары, ул. Грушевского Михаила, 17/1
115.8 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
44,19
Экономия при брони: -2,40 грн
Аптека копейка
Киев, просп. Красной Калины, 68-А
117.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
44,18
Экономия при брони: -1,63 грн
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Киев, ул. Градинская, 1
119.1 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
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44,13
Экономия при брони: -1,58 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Лифаря Сержа, 13
119.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
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Экономия при брони: -2,80 грн
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БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл №1
Ботаника
44,50
Экономия при брони: -9,20 грн
Аптека бам
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