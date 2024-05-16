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БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл - Киев (159983) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 41 аптеке
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (2)
41,72
Экономия: -6,79 грн
34,93 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (2)
42,83
Экономия: -7,90 грн
34,93 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (1)
40,92
Экономия: -6,09 грн
34,83 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
49,30
Экономия: -15,02 грн
34,28 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (1)
42,76
Экономия: -5,38 грн
37,38 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Татарская, 38-А
Всего: упаковка (2)
31,48 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Политехнический, 1/3
Всего: упаковка (1)
38,31
Экономия: -3,49 грн
34,82 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 4
Всего: упаковка (1)
42,73
Экономия: -5,38 грн
37,35 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 6
Всего: упаковка (1)
45,30
Экономия: -11,02 грн
34,28 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 10-А
Всего: упаковка (1)
39,51
Экономия: -4,74 грн
34,77 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 3-А
Всего: упаковка (1)
39,80
Экономия: -1,45 грн
38,35 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 5
Всего: упаковка (1)
45,63
Экономия: -11,35 грн
34,28 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 18-В
Всего: упаковка (1)
45,14
Экономия: -10,86 грн
34,28 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
Всего: упаковка (1)
38,70
Экономия: -3,91 грн
34,79 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, просп. Науки, 42/1
Всего: упаковка (1)
42,76
Экономия: -5,38 грн
37,38 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дашкевича Остафия, 15
Всего: упаковка (1)
33,67 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Стальского, 24
Всего: упаковка (3)
53,60
Экономия: -13,02 грн
40,58 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 17:00
Киев, ул. Северная, 46
Всего: упаковка (1)
53,60
Экономия: -13,02 грн
40,58 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 35
Всего: упаковка (2)
43,30
Экономия: -9,02 грн
34,28 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Тираспольская, 58
Всего: упаковка (1)
37,83
Экономия: -2,73 грн
35,10 грн