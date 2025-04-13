Киев (адрес не указан)
Доступно в 28 аптеках в Киев
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
ЛОСЬОН ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЕДЫХ ВОЛОС В ПРИРОДНЫЙ ЦВЕТ "АНТИСЕДИН++" флакон 200 мл №1
Альта Колор
206,99
Экономия при брони: -41,69 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
ЛОСЬОН ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЕДЫХ ВОЛОС В ПРИРОДНЫЙ ЦВЕТ "АНТИСЕДИН++" флакон 200 мл №1
Альта Колор
178,30
Экономия при брони: -13,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
ЛОСЬОН ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЕДЫХ ВОЛОС В ПРИРОДНЫЙ ЦВЕТ "АНТИСЕДИН++" флакон 200 мл №1
Альта Колор
177,50
Экономия при брони: -12,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
ЛОСЬОН ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЕДЫХ ВОЛОС В ПРИРОДНЫЙ ЦВЕТ "АНТИСЕДИН++" флакон 200 мл №1
Альта Колор
177,50
Экономия при брони: -12,20 грн
Подорожник
Киев, перек. Михновского Николая / Подвысоцкого Профессора, 26/1
4.1 км
ЛОСЬОН ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЕДЫХ ВОЛОС В ПРИРОДНЫЙ ЦВЕТ "АНТИСЕДИН++" флакон 200 мл №1
Альта Колор
177,50
Экономия при брони: -12,20 грн
Подорожник
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
4.1 км
ЛОСЬОН ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЕДЫХ ВОЛОС В ПРИРОДНЫЙ ЦВЕТ "АНТИСЕДИН++" флакон 200 мл №1
Альта Колор
181,20
Экономия при брони: -15,90 грн
Ощад аптека
Киев, пл. Оболонская, 4
5.8 км
ЛОСЬОН ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЕДЫХ ВОЛОС В ПРИРОДНЫЙ ЦВЕТ "АНТИСЕДИН++" флакон 200 мл №1
Альта Колор
179,90
Экономия при брони: -14,60 грн
Подорожник
Киев, просп. Оболонский, 6-А
5.8 км
ЛОСЬОН ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЕДЫХ ВОЛОС В ПРИРОДНЫЙ ЦВЕТ "АНТИСЕДИН++" флакон 200 мл №1
Альта Колор
178,70
Экономия при брони: -13,40 грн
Подорожник
Киев, ул. Телиги Елены, 17
5.9 км
ЛОСЬОН ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЕДЫХ ВОЛОС В ПРИРОДНЫЙ ЦВЕТ "АНТИСЕДИН++" флакон 200 мл №1
Альта Колор
177,50
Экономия при брони: -12,20 грн
Подорожник
Киев, просп. Оболонский, 5
6.0 км
ЛОСЬОН ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЕДЫХ ВОЛОС В ПРИРОДНЫЙ ЦВЕТ "АНТИСЕДИН++" флакон 200 мл №1
Альта Колор
177,50
Экономия при брони: -12,20 грн
Подорожник
Киев, просп. Тычины Павла, 9
6.2 км
ЛОСЬОН ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЕДЫХ ВОЛОС В ПРИРОДНЫЙ ЦВЕТ "АНТИСЕДИН++" флакон 200 мл №1
Альта Колор
179,90
Экономия при брони: -14,60 грн
Подорожник
Киев, просп. Тычины Павла, 18-В
6.3 км
ЛОСЬОН ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЕДЫХ ВОЛОС В ПРИРОДНЫЙ ЦВЕТ "АНТИСЕДИН++" флакон 200 мл №1
Альта Колор
177,50
Экономия при брони: -12,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Борщаговская, 212
6.5 км
ЛОСЬОН ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЕДЫХ ВОЛОС В ПРИРОДНЫЙ ЦВЕТ "АНТИСЕДИН++" флакон 200 мл №1
Альта Колор
177,50
Экономия при брони: -12,20 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Стальского, 24
7.0 км
ЛОСЬОН ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЕДЫХ ВОЛОС В ПРИРОДНЫЙ ЦВЕТ "АНТИСЕДИН++" флакон 200 мл №1
Альта Колор
197,80
Экономия при брони: -51,14 грн
Подорожник
Киев, ул. Максимовича Михаила, 26
7.4 км
ЛОСЬОН ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЕДЫХ ВОЛОС В ПРИРОДНЫЙ ЦВЕТ "АНТИСЕДИН++" флакон 200 мл №1
Альта Колор
177,50
Экономия при брони: -12,20 грн
Ощад аптека
Киев, просп. Гузара Любомира, 28
7.5 км
ЛОСЬОН ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЕДЫХ ВОЛОС В ПРИРОДНЫЙ ЦВЕТ "АНТИСЕДИН++" флакон 200 мл №1
Альта Колор
179,90
Экономия при брони: -14,60 грн
Здорова родина
Киев, ул. Закревского Николая, 21
7.8 км
ЛОСЬОН ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЕДЫХ ВОЛОС В ПРИРОДНЫЙ ЦВЕТ "АНТИСЕДИН++" флакон 200 мл №1
Альта Колор
182,06
Экономия при брони: -0,77 грн
Подорожник
Киев, ул. Сосницкая, 19-В
8.2 км
ЛОСЬОН ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЕДЫХ ВОЛОС В ПРИРОДНЫЙ ЦВЕТ "АНТИСЕДИН++" флакон 200 мл №1
Альта Колор
Аптека бам
Киев, ул. Героев Днепра, 35
8.3 км
ЛОСЬОН ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЕДЫХ ВОЛОС В ПРИРОДНЫЙ ЦВЕТ "АНТИСЕДИН++" флакон 200 мл №1
Альта Колор
183,40
Экономия при брони: -18,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 65
8.7 км
ЛОСЬОН ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЕДЫХ ВОЛОС В ПРИРОДНЫЙ ЦВЕТ "АНТИСЕДИН++" флакон 200 мл №1
Альта Колор
177,50
Экономия при брони: -12,20 грн