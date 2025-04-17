Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Чернигов
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ЛОСЬОН ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЕДЫХ ВОЛОС В ПРИРОДНЫЙ ЦВЕТ "АНТИСЕДИН++" флакон 200 мл №1
Альта Колор
179,80
Экономия при брони: -16,70 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
ЛОСЬОН ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЕДЫХ ВОЛОС В ПРИРОДНЫЙ ЦВЕТ "АНТИСЕДИН++" флакон 200 мл №1
Альта Колор
183,20
Экономия при брони: -20,10 грн
В городах рядом
Подорожник
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 3-Г
64.9 км
ЛОСЬОН ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЕДЫХ ВОЛОС В ПРИРОДНЫЙ ЦВЕТ "АНТИСЕДИН++" флакон 200 мл №1
Альта Колор
184,60
Экономия при брони: -21,50 грн
Подорожник
Погребы, ул. Соборная, 2
114.2 км
ЛОСЬОН ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЕДЫХ ВОЛОС В ПРИРОДНЫЙ ЦВЕТ "АНТИСЕДИН++" флакон 200 мл №1
Альта Колор
165,96
Экономия при брони: -0,06 грн
Подорожник
Бровары, ул. Героев Украины, 19
115.1 км
ЛОСЬОН ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЕДЫХ ВОЛОС В ПРИРОДНЫЙ ЦВЕТ "АНТИСЕДИН++" флакон 200 мл №1
Альта Колор
184,60
Экономия при брони: -10,90 грн
Подорожник
Бровары, ул. Амосова Академика, 139
115.7 км
ЛОСЬОН ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЕДЫХ ВОЛОС В ПРИРОДНЫЙ ЦВЕТ "АНТИСЕДИН++" флакон 200 мл №1
Альта Колор
184,60
Экономия при брони: -10,90 грн
Подорожник
Семеновка, ул. Самойловича, 2
116.6 км
ЛОСЬОН ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЕДЫХ ВОЛОС В ПРИРОДНЫЙ ЦВЕТ "АНТИСЕДИН++" флакон 200 мл №1
Альта Колор
Подорожник
Бровары, ул. Киевская, 150
117.0 км
ЛОСЬОН ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЕДЫХ ВОЛОС В ПРИРОДНЫЙ ЦВЕТ "АНТИСЕДИН++" флакон 200 мл №1
Альта Колор
184,60
Экономия при брони: -10,90 грн
Здорова родина
Киев, ул. Закревского Николая, 21
121.0 км
ЛОСЬОН ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЕДЫХ ВОЛОС В ПРИРОДНЫЙ ЦВЕТ "АНТИСЕДИН++" флакон 200 мл №1
Альта Колор
Аптека бам
Киев, ул. Героев Днепра, 35
121.8 км
ЛОСЬОН ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЕДЫХ ВОЛОС В ПРИРОДНЫЙ ЦВЕТ "АНТИСЕДИН++" флакон 200 мл №1
Альта Колор
183,40
Экономия при брони: -20,20 грн
Фармация
Киев, ул. Стальского, 24
122.3 км
ЛОСЬОН ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЕДЫХ ВОЛОС В ПРИРОДНЫЙ ЦВЕТ "АНТИСЕДИН++" флакон 200 мл №1
Альта Колор
197,80
Экономия при брони: -51,14 грн
Подорожник
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 65
123.5 км
ЛОСЬОН ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЕДЫХ ВОЛОС В ПРИРОДНЫЙ ЦВЕТ "АНТИСЕДИН++" флакон 200 мл №1
Альта Колор
177,50
Экономия при брони: -14,30 грн
Подорожник
Киев, просп. Оболонский, 5
123.7 км
ЛОСЬОН ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЕДЫХ ВОЛОС В ПРИРОДНЫЙ ЦВЕТ "АНТИСЕДИН++" флакон 200 мл №1
Альта Колор
184,60
Экономия при брони: -21,40 грн
Подорожник
Киев, просп. Оболонский, 6-А
123.8 км
ЛОСЬОН ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЕДЫХ ВОЛОС В ПРИРОДНЫЙ ЦВЕТ "АНТИСЕДИН++" флакон 200 мл №1
Альта Колор
178,70
Экономия при брони: -15,50 грн
Ощад аптека
Киев, пл. Оболонская, 4
123.9 км
ЛОСЬОН ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЕДЫХ ВОЛОС В ПРИРОДНЫЙ ЦВЕТ "АНТИСЕДИН++" флакон 200 мл №1
Альта Колор
179,90
Экономия при брони: -16,70 грн
Подорожник
Барышевка, ул. Березанская, 12/1
125.8 км
ЛОСЬОН ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЕДЫХ ВОЛОС В ПРИРОДНЫЙ ЦВЕТ "АНТИСЕДИН++" флакон 200 мл №1
Альта Колор
178,50
Экономия при брони: -15,40 грн
Подорожник
Прилуки, ул. Вокзальная, 31
126.6 км
ЛОСЬОН ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЕДЫХ ВОЛОС В ПРИРОДНЫЙ ЦВЕТ "АНТИСЕДИН++" флакон 200 мл №1
Альта Колор
177,50
Экономия при брони: -14,40 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
126.8 км
ЛОСЬОН ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЕДЫХ ВОЛОС В ПРИРОДНЫЙ ЦВЕТ "АНТИСЕДИН++" флакон 200 мл №1
Альта Колор
184,60
Экономия при брони: -21,40 грн
Подорожник
Киев, ул. Сосницкая, 19-В
126.8 км
ЛОСЬОН ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЕДЫХ ВОЛОС В ПРИРОДНЫЙ ЦВЕТ "АНТИСЕДИН++" флакон 200 мл №1
Альта Колор
Подорожник
Борисполь, ул. Голубовка, 4
127.6 км
ЛОСЬОН ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЕДЫХ ВОЛОС В ПРИРОДНЫЙ ЦВЕТ "АНТИСЕДИН++" флакон 200 мл №1
Альта Колор
184,60
Экономия при брони: -14,40 грн