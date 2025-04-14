Живица бальзам серии Ботаника
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 58 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153-А
4.7 км
БАЛЬЗАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ "ЖИВИЦА" 100 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 58 мин
Харьков, просп. Аэрокосмический, 179
5.1 км
БАЛЬЗАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ "ЖИВИЦА" 100 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 58 мин
Харьков, просп. Байрона, 183
7.5 км
БАЛЬЗАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ "ЖИВИЦА" 100 мл №1
Ботаника
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 58 мин
Харьков, просп. Победы, 50-Е
7.8 км
БАЛЬЗАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ "ЖИВИЦА" 100 мл №1
Ботаника
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 58 мин
Харьков, просп. Юбилейный, 94-А
8.1 км
БАЛЬЗАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ "ЖИВИЦА" 100 мл №1
Ботаника
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 58 мин
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 88-Б
9.4 км
БАЛЬЗАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ "ЖИВИЦА" 100 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 58 мин
Харьков, ул. Шариковая, 29
13.3 км
БАЛЬЗАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ "ЖИВИЦА" 100 мл №1
Ботаника
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 58 мин
Песочин, ул. Квартальная, 14
11.1 км
БАЛЬЗАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ "ЖИВИЦА" 100 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Люботин, пл. Соборная, 1-В
23.6 км
БАЛЬЗАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ "ЖИВИЦА" 100 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 28 мин
Мерефа, ул. Савченко, 1-А
24.6 км
БАЛЬЗАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ "ЖИВИЦА" 100 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Чугуев, ул. Торговая, 2
35.9 км
БАЛЬЗАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ "ЖИВИЦА" 100 мл №1
Ботаника
Эконом аптека
Закрыто
Открывается через 58 мин
Чугуев, ул. Древний вал, 32
36.7 км
БАЛЬЗАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ "ЖИВИЦА" 100 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 28 мин
Златополь, м-н 1/2, 48-Б
66.0 км
БАЛЬЗАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ "ЖИВИЦА" 100 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 58 мин
Краснокутск, ул. Горянская, 2-А
77.5 км
БАЛЬЗАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ "ЖИВИЦА" 100 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 58 мин
Чутово, ул. Полтавский Шлях, 106
84.1 км
БАЛЬЗАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ "ЖИВИЦА" 100 мл №1
Ботаника
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 58 мин
Берестин, пл. Базарная, -
89.7 км
БАЛЬЗАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ "ЖИВИЦА" 100 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 42/2
99.5 км
БАЛЬЗАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ "ЖИВИЦА" 100 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 58 мин
Тростянец, ул. Мира, 2-Б
106.0 км
БАЛЬЗАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ "ЖИВИЦА" 100 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 28 мин
Лозовая, м-н 1-й, 22
123.7 км
БАЛЬЗАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ "ЖИВИЦА" 100 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 28 мин
Диканька, ул. Мазепы Ивана, 1
124.6 км
БАЛЬЗАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ "ЖИВИЦА" 100 мл №1
Ботаника