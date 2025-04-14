Everon бальзам-защита для губ (Everon lip salve)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
ЭВЕРОН БАЛЬЗАМ-ЗАЩИТА ДЛЯ ГУБ 4 г №1
Weleda
246,54
Экономия при брони: -14,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
8.9 км
ЭВЕРОН БАЛЬЗАМ-ЗАЩИТА ДЛЯ ГУБ 4 г №1
Weleda
206,15
Экономия при брони: -11,23 грн
В городах рядом
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 12
143.5 км
ЭВЕРОН БАЛЬЗАМ-ЗАЩИТА ДЛЯ ГУБ 4 г №1
Weleda
244,93
Экономия при брони: -13,09 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Сумы, ул. Леси Украинки, 6
148.2 км
ЭВЕРОН БАЛЬЗАМ-ЗАЩИТА ДЛЯ ГУБ 4 г №1
Weleda
242,11
Экономия при брони: -10,27 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
185.2 км
ЭВЕРОН БАЛЬЗАМ-ЗАЩИТА ДЛЯ ГУБ 4 г №1
Weleda
229,90
Экономия при брони: -15,97 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 19
185.3 км
ЭВЕРОН БАЛЬЗАМ-ЗАЩИТА ДЛЯ ГУБ 4 г №1
Weleda
245,82
Экономия при брони: -13,98 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Семафорная, 28
185.5 км
ЭВЕРОН БАЛЬЗАМ-ЗАЩИТА ДЛЯ ГУБ 4 г №1
Weleda
241,02
Экономия при брони: -9,18 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
188.4 км
ЭВЕРОН БАЛЬЗАМ-ЗАЩИТА ДЛЯ ГУБ 4 г №1
Weleda
190,85
Экономия при брони: -6,87 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
190.7 км
ЭВЕРОН БАЛЬЗАМ-ЗАЩИТА ДЛЯ ГУБ 4 г №1
Weleda
242,51
Экономия при брони: -10,67 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
190.7 км
ЭВЕРОН БАЛЬЗАМ-ЗАЩИТА ДЛЯ ГУБ 4 г №1
Weleda
248,89
Экономия при брони: -17,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Центральная, 2/4
190.8 км
ЭВЕРОН БАЛЬЗАМ-ЗАЩИТА ДЛЯ ГУБ 4 г №1
Weleda
248,54
Экономия при брони: -16,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 1/9
191.5 км
ЭВЕРОН БАЛЬЗАМ-ЗАЩИТА ДЛЯ ГУБ 4 г №1
Weleda
240,74
Экономия при брони: -8,90 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
193.1 км
ЭВЕРОН БАЛЬЗАМ-ЗАЩИТА ДЛЯ ГУБ 4 г №1
Weleda
243,86
Экономия при брони: -12,02 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
193.2 км
ЭВЕРОН БАЛЬЗАМ-ЗАЩИТА ДЛЯ ГУБ 4 г №1
Weleda
216,80
Экономия при брони: -12,92 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 105
194.6 км
ЭВЕРОН БАЛЬЗАМ-ЗАЩИТА ДЛЯ ГУБ 4 г №1
Weleda
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 3-Р
195.3 км
ЭВЕРОН БАЛЬЗАМ-ЗАЩИТА ДЛЯ ГУБ 4 г №1
Weleda
198,50
Экономия при брони: -9,55 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 28
196.4 км
ЭВЕРОН БАЛЬЗАМ-ЗАЩИТА ДЛЯ ГУБ 4 г №1
Weleda
244,28
Экономия при брони: -12,44 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 11
203.3 км
ЭВЕРОН БАЛЬЗАМ-ЗАЩИТА ДЛЯ ГУБ 4 г №1
Weleda
243,72
Экономия при брони: -11,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Знаменка, ул. Линника Михаила, 45
295.3 км
ЭВЕРОН БАЛЬЗАМ-ЗАЩИТА ДЛЯ ГУБ 4 г №1
Weleda
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 116
307.3 км
ЭВЕРОН БАЛЬЗАМ-ЗАЩИТА ДЛЯ ГУБ 4 г №1
Weleda
246,98
Экономия при брони: -15,14 грн