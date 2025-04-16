Гель Хондрогель

Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 84 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
ГЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаника
47,74
Экономия при брони: -3,15 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
ГЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаника
64,72
Экономия при брони: -3,50 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
ГЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
ГЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаника
53,42
Экономия при брони: -2,60 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
ГЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаника
52,73
Экономия при брони: -2,86 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
ГЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаника
52,61
Экономия при брони: -2,77 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
ГЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаника
53,47
Экономия при брони: -3,57 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
ГЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
ГЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаника
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
ГЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаника
53,03
Экономия при брони: -7,29 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
ГЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаника
52,21
Экономия при брони: -6,47 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
ГЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
ГЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаника
52,34
Экономия при брони: -5,83 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
ГЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаника
52,96
Экономия при брони: -3,08 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
ГЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаника
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
ГЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаника
53,12
Экономия при брони: -7,39 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Центральный, 35
2.2 км
ГЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
ГЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаника
52,21
Экономия при брони: -5,67 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
ГЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаника
52,40
Экономия при брони: -11,40 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
ГЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаника