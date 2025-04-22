Долива Зеленый чай дезодорант (Долива зеленый чай Дезодорант)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Киев
Свк фарм
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовый 50 мл №1
Naturwaren
154,00
Экономия при брони: -10,78 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
7.5 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовый 50 мл №1
Naturwaren
162,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
8.2 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовый 50 мл №1
Naturwaren
162,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Свк фарм
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовый 50 мл №1
Naturwaren
147,00
Экономия при брони: -2,94 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовый 50 мл №1
Naturwaren
162,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Здорова родина
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
9.6 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовый 50 мл №1
Naturwaren
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовый 50 мл №1
Naturwaren
162,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 3
10.8 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовый 50 мл №1
Naturwaren
152,00
Экономия при брони: -4,00 грн
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D'OLIVA "ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовый 50 мл №1
Naturwaren
156,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Здорова родина
Красилов, ул. Грушевского, 140-Б
266.9 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовый 50 мл №1
Naturwaren
169,51
Экономия при брони: -1,73 грн
Йод
Красилов, пер. Кондратюка Максима, 6/3
268.5 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовый 50 мл №1
Naturwaren