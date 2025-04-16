Долива Зеленый чай дезодорант (Долива зеленый чай Дезодорант)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Кривой Рог
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовый 50 мл №1
Naturwaren
167,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовый 50 мл №1
Naturwaren
167,00
Экономия при брони: -4,00 грн
В городах рядом
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовый 50 мл №1
Naturwaren
156,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
117.0 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовый 50 мл №1
Naturwaren
159,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
126.0 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовый 50 мл №1
Naturwaren
177,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Элитфарм
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
129.0 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовый 50 мл №1
Naturwaren
177,00
Экономия при брони: -21,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
131.4 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовый 50 мл №1
Naturwaren
167,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
134.9 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовый 50 мл №1
Naturwaren
167,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека интернет цен
Днепр, пл. Вокзальная, 1
136.4 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовый 50 мл №1
Naturwaren
167,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
137.4 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовый 50 мл №1
Naturwaren
167,00
Экономия при брони: -11,00 грн
Народная аптека
Черкассы, ул. Надпольная, 340
194.0 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовый 50 мл №1
Naturwaren
Здорова родина
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
200.3 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовый 50 мл №1
Naturwaren
169,66
Экономия при брони: -1,38 грн
Аптека акс социальная
Коблево, ул. Одесская, 2/4
214.7 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовый 50 мл №1
Naturwaren
Аптека акс социальная
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223.6 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовый 50 мл №1
Naturwaren
Аптека акс социальная
Южное, перек. Григорьевского десанта / Химиков, 30/16-Е
223.6 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовый 50 мл №1
Naturwaren
Аптека акс социальная
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D'OLIVA "ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовый 50 мл №1
Naturwaren
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D'OLIVA "ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовый 50 мл №1
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D'OLIVA "ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовый 50 мл №1
Naturwaren
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D'OLIVA "ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовый 50 мл №1
Naturwaren
Аптека акс социальная
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244.2 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовый 50 мл №1
Naturwaren