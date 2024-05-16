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D'OLIVA "ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовый 50 мл - Киев (134505) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках
Свк фарм
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (1)
135,00
Экономия: -10,80 грн
124,20 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, ул. Радужная, 25
Всего: упаковка (1)
128,02 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
Всего: упаковка (2)
125,96
Экономия: -0,09 грн
125,87 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, просп. Красной Калины, 5
Всего: упаковка (2)
153,33 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, ул. Кибальчича Николая, 19-В
Всего: упаковка (1)
143,85 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, ул. Закревского Николая, 21
Всего: упаковка (1)
143,80
Экономия: -1,76 грн
142,04 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
128,50
Экономия: -3,85 грн
124,65 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, просп. Берестейский, 100-А
Всего: упаковка (2)
126,75 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, ул. Ревуцкого, 6
Всего: упаковка (1)
142,07 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
Всего: упаковка (1)
121,33
Экономия: -0,51 грн
120,82 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, ул. Руденко Ларисы, 6-А
Всего: упаковка (2)
127,50
Экономия: -1,00 грн
126,50 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, ул. Братства тарасовцев, 9/3
Всего: упаковка (1)
121,21 грн
Аптека
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, ул. Деревлянская, 8
Всего: упаковка (2)
126,00 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, ул. Иорданская, 1
Всего: упаковка (1)
98,50 грн
Витамин
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, ул. Ереванская, 14
Всего: упаковка (1)
66,20 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Всего: упаковка (1)
126,00 грн
Витамин
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, ул. Волынская, 16
Всего: упаковка (1)
143,00 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, просп. Воскресенский, 24
Всего: упаковка (1)
108,50 грн
Витамин
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Европейского Союза, 3-А
Всего: упаковка (1)
145,30 грн
Народная твоя
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, ул. Ужвий Натальи, 12
Всего: упаковка (1)
143,00 грн