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АТОДЕРМ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 200 мл - Харьков (130320) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
292,50 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (2)
301,50 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 272-Д
Всего: упаковка (1)
361,80 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 61
Всего: упаковка (1)
315,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (1)
337,73 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
Всего: упаковка (1)
337,73 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Полтава, ул. Европейская, 60-А
Всего: упаковка (1)
337,50 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Петропавловская, 60
Всего: упаковка (1)
313,57 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Янтарная, 79
Всего: упаковка (1)
313,57 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (1)
361,80 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 60-Б
Всего: упаковка (1)
337,73 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
Всего: упаковка (1)
337,73 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (2)
361,80 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (1)
313,57 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кюри Марии, 5
Всего: упаковка (1)
337,73 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 102-Д
Всего: упаковка (1)
337,73 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 11-Б
Всего: упаковка (1)
301,50 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 5-Ж
Всего: упаковка (2)
337,73 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Днепр, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
289,50 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 291-В
Всего: упаковка (2)
313,57 грн