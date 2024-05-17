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А-ДЕРМА ЭКЗОМЕГА МОЛОЧКО СМЯГЧАЮЩЕЕ ДЛЯ ТЕЛА С ЭКСТРАКТОМ ОВСА РЕАЛЬБА И ОМЕГА 6 Д/УХОДА ЗА АТОПИЧНОЙ КОЖЕЙ ДЕТ. И ВЗР. 400 мл - Одесса (133134) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 38 мин
Одесса, ул. Вильямса Академика, 93/1
Всего: упаковка (1)
1054,74 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 38 мин
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
Всего: упаковка (2)
701,53
Экономия: -33,28 грн
668,25 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Винница, просп. Космонавтов, 49
Всего: упаковка (1)
966,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 38 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
482,71
Экономия: -19,28 грн
463,43 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 38 мин
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
Всего: упаковка (1)
731,40 грн
Аптека
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Закрыто Открывается через 38 мин
Днепр, просп. Героев, 11-Б
Всего: упаковка (2)
803,90 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 38 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 60-Б
Всего: упаковка (1)
878,95 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (1)
966,85 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 38 мин
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (2)
1010,79 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
Всего: упаковка (1)
731,40 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 38 мин
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (1)
878,95 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 38 мин
Хотов, ул. Шевченко, 103
Всего: упаковка (1)
731,40 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, шоссе Столичное, 103
Всего: упаковка (1)
1010,79 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 38 мин
Гатное, ул. Оптимистическая, 1
Всего: упаковка (1)
828,02 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 38 мин
Киев, ул. Луценко Дмитрия, 6
Всего: упаковка (1)
878,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 38 мин
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
Всего: упаковка (1)
696,85
Экономия: -28,60 грн
668,25 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 38 мин
Киев, ул. Практичная, 2
Всего: упаковка (1)
844,10 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Софиевская Борщаговка, просп. Мартынова, 12
Всего: упаковка (1)
803,90 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 38 мин
Киев, просп. Григоренко Петра, 26
Всего: упаковка (1)
878,95 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 38 мин
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (1)
924,49 грн