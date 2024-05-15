Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за теломСредства для телаА-ДЕРМА ЭКЗОМЕГА МОЛОЧКО СМЯГЧАЮЩЕЕ ДЛЯ ТЕЛА С ЭКСТРАКТОМ ОВСА РЕАЛЬБА И ОМЕГА 6 Д/УХОДА ЗА АТОПИЧНОЙ КОЖЕЙ ДЕТ. И ВЗР.Цены в аптеках

А-ДЕРМА ЭКЗОМЕГА МОЛОЧКО СМЯГЧАЮЩЕЕ ДЛЯ ТЕЛА С ЭКСТРАКТОМ ОВСА РЕАЛЬБА И ОМЕГА 6 Д/УХОДА ЗА АТОПИЧНОЙ КОЖЕЙ ДЕТ. И ВЗР. 400 мл - Харьков (133134) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Чугуев, бульв. Комарова Космонавта, 3
Всего: упаковка (1)
731,40 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (2)
1010,79 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 60-Б
Всего: упаковка (1)
878,95 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (1)
966,85 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется через 29 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
Всего: упаковка (1)
731,40 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 11-Б
Всего: упаковка (2)
803,90 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
Всего: упаковка (1)
731,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
493,88
Экономия: -30,45 грн
463,43 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
Всего: упаковка (2)
695,25
Экономия: -27,00 грн
668,25 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
Всего: упаковка (1)
884,29 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 90
Всего: упаковка (1)
803,90 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
Всего: упаковка (1)
796,95 грн
Аптекарь
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Бровары, ул. Киевская, 316
Всего: упаковка (1)
844,10 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 26
Всего: упаковка (1)
878,95 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Воскресенская, 18
Всего: упаковка (1)
804,54 грн
Аптекарь
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Лаврухина, 4
Всего: упаковка (1)
844,10 грн
Аптека гормональных препаратов
Подробнее
Закрыто Открывается в 10:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 12
Всего: упаковка (1)
803,90 грн
Аптекарь
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, шоссе Столичное, 103
Всего: упаковка (1)
1010,79 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Мазепы Ивана, 9-Е
Всего: упаковка (1)
803,90 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
Всего: упаковка (1)
844,10 грн